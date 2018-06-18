Минск и Москва продолжат координировать подходы к вопросам региональной и общеевропейской безопасности - Лукашенко

Беларусь и Россия придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам, продолжат координировать подходы к вопросам региональной и общеевропейской безопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях", - заявил А.Лукашенко журналистам по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России во вторник в Минске.

"Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам", - добавил президент.

В данной связи, отметил глава государства, сохраняет свою важность реализация программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы.