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Минск и Москва продолжат координировать подходы к вопросам региональной и общеевропейской безопасности - Лукашенко
Беларусь и Россия придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам, продолжат координировать подходы к вопросам региональной и общеевропейской безопасности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Наши страны придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам и поддерживают друг друга в международных организациях", - заявил А.Лукашенко журналистам по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России во вторник в Минске.
"Мы и далее будем координировать подходы к проблемам региональной и общеевропейской безопасности, совместному противодействию новым вызовам и угрозам", - добавил президент.
В данной связи, отметил глава государства, сохраняет свою важность реализация программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2018-2019 годы.
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Минск и Москва продолжат координировать подходы к вопросам региональной и общеевропейской безопасности - Лукашенко
Беларусь и Россия придерживаются единых позиций по основным мировым проблемам, продолжат координировать подходы к вопросам региональной и общеевропейской...
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