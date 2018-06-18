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Лукашенко обсудил с Путиным "чувствительные вопросы" отношений России и Беларуси

19.06.2018 19:02 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил результативность своих встреч с президентом РФ Владимиром Путиным "с глазу на глаз" и заверил министров двух стран, что такие беседы - "интенсивная работа, а не отдых".

"Мы с Владимиром Владимировичем один на один обсуждали некие чувствительные вопросы, которые, в общем-то, не выносятся на широкое обсуждение. И Владимир Владимирович сказал, что очень полезны эти встречи, когда с глазу на глаз в одном месте, в Москве или здесь, встречаемся мы или руководители наших ведомств", - сказал А.Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета России и Беларуси в Минске.

Он выразил надежду на то, что пока президенты "обсуждали проблемы один на один, наши министры, руководители ведомств тоже время даром не теряли и обсудили те проблемы, которые были в отношениях между ними".

"Очень большая польза от этих встреч. Более того, в узком составе мы очень долго обсуждали проблемы, которые текущие, но очень важные для перспектив нашего развития(...) Я это говорю, чтобы оправдаться, что в это время (встречаясь один на один - ИФ) мы интенсивно работали, а не отдыхали", - подчеркнул президент Беларуси, отметив, что В.Путин, наверное, с ним согласится.

В своем выступлении А.Лукашенко также привел один факт, который, по его мнению, является очевидным подтверждением большой дружбы между Россией и Беларусью. "Может быть, кто-то этот факт вообще упустил. На душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Вот принято говорить, что белорусы поставляют много. На душу населения вы больше нам поставляете, чем мы вам. Цифры не называю, но намного больше", - сказал А.Лукашенко.

Таким образом, по его словам, "это дружба, россияне нас кормят больше, чем мы (их)".

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил результативность своих встреч с президентом РФ Владимиром Путиным "с глазу на глаз" и заверил министров двух стран,...
 
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