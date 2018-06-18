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Беларусь и Россия утвердили программу согласованных действий в области внешней политики

19.06.2018 18:57 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь и Россия утвердили программу согласованных действий в области внешней политики двух государств на 2018-2019 годы, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
Программа утверждена постановлением Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, заседание которого прошло во вторник в Минске.

"В программе сохранена преемственность с предыдущими программами в том, что касается таких направлений, как углубление двустороннего взаимодействия на пространстве СНГ и ОДКБ, формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, обеспечение региональной и европейской безопасности, повышение роли Беларуси и России в борьбе с новыми вызовами и угрозами", - говорится в материалах для прессы к заседанию ВГС.

В частности, речь идет о таких явлениях, как международный терроризм, экстремизм, нелегальная миграция, торговля людьми, наркоторговля, транснациональная преступность.
В качестве одного из важнейших векторов сотрудничества определено активное взаимодействие в сфере укрепления и развития Союзного государства.

Также в программе уделено внимание оказанию дипломатического сопровождения деятельности ЕАЭС, повышению его международного авторитета, наращиванию сотрудничества в вопросах сопряжения строительства ЕАЭС и китайского проекта "Один пояс, один путь".

Кроме того, программа позволяет осуществлять системный диалог Беларуси и России по наиболее важным проблемам международных отношений и координировать усилия во внешней политике, в том числе по основным вопросам повестки дня МАГАТЭ на сессиях Совета управляющих агентства, а также взаимодействия при согласовании резолюций и решений генеральной конференции МАГАТЭ.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия утвердили программу согласованных действий в области внешней политики двух государств на 2018-2019 годы, передает корреспондент агентства...
 
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