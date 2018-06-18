Приоритетные направления дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы утверждены на ВГС в Минске

Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства Беларуси и России на 2018-2022 годы утверждены во вторник на заседании Высшего госсовета в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Как говорится в материалах для СМИ к ВГС, приоритетами определены проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, формирование единого правового пространства и развитие институциональных основ Союзного государства.

При этом предусматривается выработка совместных мер по дальнейшему сокращению административных барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле, либерализации условий экономической деятельности субъектов хозяйствования, развитию объединенной транспортной системы и формированию единого топливно-энергетического рынка.

Планируется, что правительства Беларуси России будут предоставлять ежегодно в четвертом квартале информацию о ходе выполнения приоритетных направлений в Совет министров Союзного государства.