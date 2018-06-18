Россия и Беларусь планируют учредить совместную премию в сфере литературы и искусства

Россия и Беларусь учреждают совместную премию Союзного государства в области литературы и искусства.

Соответствующее решение обсуждается во вторник в Минске на заседании Высшего госсовета (ВГС) РФ и Беларуси.

"Поддерживаем подготовленный к заседанию проект постановления ВГС о присуждении премии в области литературы и искусства, в числе награждаемых - видные деятели культуры и творческие коллективы, внесшие действительно большой вклад в укрепление братских связей между народами России и Беларуси", - сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании ВГС.