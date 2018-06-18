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Ученые рассказали, как связаны женитьба и болезни сердца

19.06.2018 19:40 — Разное | Tut.by  
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Брак снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (включая инсульт), а также преждевременной смерти. Статья об этом опубликована в журнале Heart, сообщает MedicalXpress.


Фото: Reuters

Развитие сердечно-сосудистых заболеваний в 80% случаев приписывают известным факторам риска: среди них — возраст, высокое давление, курение. Но что именно вызывает еще 20% случаев, до конца неясно.

Ученые Килского университета (Великобритания) предложили считать одним из факторов риска семейное положение. К такому выводу они пришли, проанализировав 34 крупных исследования, опубликованных с 1963 по 2015 год. Общее число добровольцев, вошедших в выборку, составило более двух миллионов человек — от 42 до 77 лет.

Оказалось, что люди, которые никогда не вступали в брак, были разведены или овдовели, чаще умирали из-за ишемической болезни сердца и инсульта (риск смерти повышался на 42 и 55 процентов соответственно). Развод увеличивал вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 35 процентов, а инсульта — на 16 процентов.

Возможно, снижение риска заболеваний объясняется тем, что семейные люди раньше замечают проблемы со здоровьем и заблаговременно обращаются за медицинской помощью, вовремя принимают лекарства, более обеспечены и имеют крепкие социальные связи.

Ученые предупреждают, что на результаты могли повлиять другие факторы — например, в исследованиях ничего не говорилось об успешности брака. Тем не менее, по количеству вовлеченных данных это самое крупная работа о связи сердечно-сосудистых заболеваний и семейного положения на данный момент.

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Брак снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (включая инсульт), а также преждевременной смерти.
 
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