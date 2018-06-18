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Грузовик с пивом опрокинулся на МКАД
На внешнем кольце МКАД в районе её пересечения с проспектом Независимости произошло не самое рядовое ДТП – здесь опрокинулся грузовик, перевозивший пиво.
В результате пенный напиток оказался на проезжей части. Впрочем, некоторая часть груза сохранила товарный вид – её погрузили в другое авто.
Никто из людей в результате аварии не пострадал.
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На внешнем кольце МКАД в районе её пересечения с проспектом Независимости произошло не самое рядовое ДТП – здесь опрокинулся грузовик, перевозивший пиво.
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