Грузовик с пивом опрокинулся на МКАД

На внешнем кольце МКАД в районе её пересечения с проспектом Независимости произошло не самое рядовое ДТП – здесь опрокинулся грузовик, перевозивший пиво.

В результате пенный напиток оказался на проезжей части. Впрочем, некоторая часть груза сохранила товарный вид – её погрузили в другое авто.

Никто из людей в результате аварии не пострадал.