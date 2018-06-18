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Где ограничат движение в Бресте 21 и 22 июня в связи с днём памяти и скорби

19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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На Брестчине традиционно проходит ряд мероприятий, посвященных этой скорбной дате. 21.06.2018 - Марш реконструкторов. Улица Зубачева – улица Гоголя – улица Советская. Начало в 17.00 22.06.2018 Военно-историческая реконструкция «22 июня. Брестская крепость» (Брестская крепость-герой, Территория Кобринского укрепления. Начало в 05.00). Подробная программа есть по ссылке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56551.php

Где ограничат движение в Бресте 21 и 22 июня в связи с днём памяти и скорби

21 июня 2018 года с 17:00 до 20:00 часов в связи с проведением военно-патриотического слета и военно-исторической реконструкции «22 июня.

Брестская крепость», доставки жителей и гостей города в государственное учреждение "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"" для участия в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин:

по улице Гоголя (нечетная сторона) на участке от улицы Зубачева до улицы Куйбышева.

по улице Зубачева от улицы Героев обороны Брестской крепости до Варшавского шоссе, по улице Гоголя на участке от улицы Фомина до улицы Зубачева 22 июня 2018 года с 01:00 до 07:00 часов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56551.php

Где ограничат движение в Бресте 21 и 22 июня в связи с днём памяти и скорби


Ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по улице Зубачева от улицы Героев обороны Брестской крепости до Варшавского шоссе, по улице Гоголя на участке от улицы Фомина до улицы Зубачева 21 июня 2018 года с 22:00 до 01:00 часов 22 июня 2018 года.

Уважаемые водители, жители и гости города Бреста, в связи с проводимыми мероприятиями просьба планировать заблаговременно маршрут своего движения, используя альтернативные улицы.

Приносим извинения за временные неудобства!

 
Теги: Брест
 
 
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На Брестчине традиционно проходит ряд мероприятий, посвященных этой скорбной дате. 21.06.2018 - Марш реконструкторов. Улица Зубачева – улица Гоголя – улица Советская....
 
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