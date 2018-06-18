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Где ограничат движение в Бресте 21 и 22 июня в связи с днём памяти и скорби
19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест
На Брестчине традиционно проходит ряд мероприятий, посвященных этой скорбной дате. 21.06.2018 - Марш реконструкторов. Улица Зубачева – улица Гоголя – улица Советская. Начало в 17.00 22.06.2018 Военно-историческая реконструкция «22 июня.
21 июня 2018 года с 17:00 до 20:00 часов в связи с проведением военно-патриотического слета и военно-исторической реконструкции «22 июня.
Брестская крепость», доставки жителей и гостей города в государственное учреждение "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"" для участия в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин:
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На Брестчине традиционно проходит ряд мероприятий, посвященных этой скорбной дате. 21.06.2018 - Марш реконструкторов. Улица Зубачева – улица Гоголя – улица Советская....
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