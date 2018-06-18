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Госстандарт: опасные качели «Вятушка» и «Классические» изъяли из продажи в Бресте

19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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 Неплановые проверки областной инспекции Госстандарта в торговой сети Бреста выявили продукцию, не соответствующую требованиям  Технического регламента Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56548.php

Госстандарт: опасные качели «Вятушка» и «Классические» изъяли из продажи в Бресте

Госстандарт обнаружил в ней наличие риска обусловленного конструкцией игрушки. Это качели детские подвесные «Вятушка», арт. «Классик-О» (деревянные) и качели детские подвесные «Вятушка», арт. «Классик-С» (деревянные с мягким сиденьем), от трех лет, с предельно допустимой нагрузкой 30 кг, изготовленные ООО «Торговый дом Усть-Люга» (Россия). В них перекладина, предотвращающая падение ребенка, расположена на высоте меньше 200 мм от сидения (150 мм), что недопустимо.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56548.php

Госстандарт: опасные качели «Вятушка» и «Классические» изъяли из продажи в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56548.php

Госстандарт: опасные качели «Вятушка» и «Классические» изъяли из продажи в Бресте

С нарушениями выпущены и детские деревянные качели «Классические», а также качели детские деревянные с мягким сиденьем, для детей дошкольного и младшего школьного возраста весом до 25 кг, изготовленные ООО «Марич» (Россия, Республика Марий Эл). Крепления этих качелей – текстильный шнур – имеют недопустимый диаметр меньше 10 мм (5,4 мм), а перекладина, предотвращающая падение ребенка, также расположена на высоте меньше 200 мм от сидения (160 мм). 

 Госстандарт: опасные качели «Вятушка» и «Классические» изъяли из продажи в Бресте

По результатам проверок эта продукция предписанием главного государственного инспектора по надзору за соблюдением технических регламентов запрещена к ввозу в Беларусь. Также прекращено действие в Беларуси сертификатов соответствия Таможенного Союза ТС RU C-RU.АИ14.В.07872 и ТС RU C-RU.АЛ14.В.08486. 

Геннадий КАШАЛОВ, начальник Брестской областной инспекции Госстандарта

 
Теги: Брест
 
 
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Неплановые проверки областной инспекции Госстандарта в торговой сети Бреста выявили продукцию, не соответствующую требованиям Технического регламента...
 
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