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Николай Валуев не поместился на отведённом месте на сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Бресте
19.06.2018 20:00 — Разное | Виртуальный Брест
"Большому" депутату Госдумы и известному спортсмену Николаю Валуеву оказалось мало места в Бресте на
Пришлось сидеть в проходе. Ну ничего, зато присутствовал.
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Николай Валуев не поместился на отведённом месте на сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в Бресте
"Большому" депутату Госдумы и известному спортсмену Николаю Валуеву оказалось мало места в Бресте на сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. ...
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