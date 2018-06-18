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«Вера в непознанное, которое скрывают – суть человека XXI века»: психолог рассказал, почему люди не хотят делать прививки
Корь – болезнь, вероятность заражения которым при контакте с носителем у непривитого человека приближается к 100%.
Столбняк – распространен по всему земному шару, умирает примерно четверть заболевших.
Паротит – заболевание, частыми осложнениями которого становятся глухота, бесплодие и диабет. Казалось бы – достаточно аргументов в пользу вакцинации. Но почему-то всё больше образованных людей отказываются это делать.
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«Вера в непознанное, которое скрывают – суть человека XXI века»: психолог рассказал, почему люди не хотят делать прививки
Корь – болезнь, вероятность заражения которым при контакте с носителем у непривитого человека приближается к 100%. Препаратов специфического лечения кори не...
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