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Как подсолнечным маслом и лимоном снизить количество нитратов в овощах
Предпочитаете хрустящие салаты – ешьте на здоровье. Правильная заправка поможет минимизировать риск поступления нитратов в организм.
Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
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Предпочитаете хрустящие салаты – ешьте на здоровье. Правильная заправка поможет минимизировать риск поступления нитратов в организм.
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