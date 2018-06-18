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«Маринование – до 30%»: какие способы обработки овощей лучше снижают количество нитратов
Эффективный способ уменьшить количество нитратов – это, как ни странно, обычная термическая обработка.
Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
Маринование – до 30%. Но, если овощи маринуются, соответственно, воду, если мы точно знаем, что там – повышенное количество нитратов, лучше не использовать в питании, а использовать просто сами овощи.
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Эффективный способ уменьшить количество нитратов – это, как ни странно, обычная термическая обработка. Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и...
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