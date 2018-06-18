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Как уменьшить количество нитратов в овощах? Поможет соль
Кочерыжка у капусты, верхняя часть кабачка, которая прилегает к плодоножке – это те места, где нитраты могут накапливаться.
Зная это, несложно уменьшить содержание нитратов в готовом блюде.
Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
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Кочерыжка у капусты, верхняя часть кабачка, которая прилегает к плодоножке – это те места, где нитраты могут накапливаться. У редьки и свёклы нитратов больше,...
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