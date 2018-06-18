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В каких овощах меньше нитратов?
Нитраты, конечно – зло. Поэтому стоит помнить несколько важных правил. Во-первых, овощи, выращенные на свету, содержат меньше нитратов, чем те, которые росли в тени.
А, значит, всякий фрукт или овощ лучше всего употреблять в сезон. И ещё – некоторые овощи накапливают больше нитратов, чем их собратья по огороду.
Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
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Нитраты, конечно – зло. Поэтому стоит помнить несколько важных правил. Во-первых, овощи, выращенные на свету, содержат меньше нитратов, чем те, которые росли в тени. ...
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