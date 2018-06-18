Как уменьшить количество нитратов в овощах: 4 простых способа

Сочные ягоды, хрустящие огурцы, свежий салат – летом хочется всего и побольше.

Витамины – вот они, вокруг, в самом лучшем виде.





Но со всех сторон нам твердят о том, что магазинные овощи полны нитратов – мы решили в этом разобраться.

В каких овощах меньше нитратов?

Как уменьшить количество нитратов в овощах? Поможет соль

«Маринование – до 30%»: какие способы обработки овощей лучше снижают количество нитратов

Как подсолнечным маслом и лимоном снизить количество нитратов в овощах

Любители ягод могут наслаждаться сезонным деликатесом без страха.





В большинстве ягод накопление нитратов происходит в меньшей степени, чем в овощах, поэтому их достаточно хорошенько промыть.





И, напоследок, ещё один совет.

Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Лучше покупать овощи на больших рынках и в супермаркетах.

Потому что здесь будет гарантирована проверка этих овощей.





У бабушек – мы не знаем, каким способом выращивала бабушка эти овощи, какие удобрения она использовала, в каких условиях, вообще, выращивались эти овощи. Поэтому предпочтение стоит отдавать большим рынкам и супермаркетам.