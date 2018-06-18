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Как уменьшить количество нитратов в овощах: 4 простых способа
Сочные ягоды, хрустящие огурцы, свежий салат – летом хочется всего и побольше.
Но со всех сторон нам твердят о том, что магазинные овощи полны нитратов – мы решили в этом разобраться.
В большинстве ягод накопление нитратов происходит в меньшей степени, чем в овощах, поэтому их достаточно хорошенько промыть.
И, напоследок, ещё один совет.
Олеся Сидукова, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:
У бабушек – мы не знаем, каким способом выращивала бабушка эти овощи, какие удобрения она использовала, в каких условиях, вообще, выращивались эти овощи. Поэтому предпочтение стоит отдавать большим рынкам и супермаркетам.
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Сочные ягоды, хрустящие огурцы, свежий салат – летом хочется всего и побольше. Витамины – вот они, вокруг, в самом лучшем виде. Но со всех сторон нам твердят о...
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