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Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги трёх белорусских госбанков
Новости Беларуси. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги трех белорусских государственных банков – Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития – на уровне B со стабильным прогнозом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оценка аналогична соответствующему суверенному рейтингу, ранее также подтвержденному, и отражает мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку этим организациям в случае необходимости.
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Новости Беларуси. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги трех белорусских государственных банков – Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития –...
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