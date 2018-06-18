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О повышении ставок вкладов в рублях до 13-14 % годовых объявил ряд белорусских банков
Новости Беларуси. Белорусские коммерческие банки продолжают повышать ставки по вкладам в национальной валюте. Целый ряд кредитных учреждений объявил о повышении до 13-14 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подъем происходит на фоне разнонаправленных сигналов. С одной стороны, под влиянием спроса дорожают однодневные банковские кредиты, с другой, на фоне замедления инфляции Нацбанк анонсировал готовность снизить ставку рефинансирования (подробнее
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Новости Беларуси. Белорусские коммерческие банки продолжают повышать ставки по вкладам в национальной валюте. Целый ряд кредитных учреждений объявил о повышении...
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