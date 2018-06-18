Сколько рублей оставляет белорус в магазине в день: данные Белстата

Новости Беларуси. Каждый белорус оставляет в магазине в среднем 12 рублей в день. Это почти на 2 рубля больше, чем в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат подсчитал, что розничный товарооборот с начала 2018 года прибавил более 10 % и перевалил за 17 миллиардов рублей. Львиная доля из них (более 15 миллиардов или почти 90 %) приходится на организации торговли.