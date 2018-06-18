Новый налог для туристов появится в Вильнюсе с 1 июля

Новости Беларуси. Новый налог будут платить туристы в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июля при заселении в гостиницу или арендованную квартиру все гости литовской столицы должны отдельно от стоимости жилья дополнительно уплатить туристический сбор из расчета 1 евро в сутки. Собранные средства планируют использовать на информационное обеспечение и улучшение международной доступности города.