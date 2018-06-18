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Гомельчанка снимала работу милиционеров, а они забрали у нее телефон и удалили все данные
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Вчера вечером с гомельской многоэтажки сбросили собаку. Она разбилась прямо перед подъездом. Но самое абсурдное для неравнодушных жителей дома началось потом – когда приехала милиция. Об этом
Участковый
Первое, что сделал курящий среди жителей дома участковый – это приказал всем убрать камеры, хотя это разрешено всеми законами. Второе – это стал активно переписываться со своей женой в телефоне, пытаясь объяснить что-то «очень» важное. После того, как Петр Кузнецов, житель этого дома и основатель гомельского сайта «Сильные новости», сделал ему замечание за курение и попросил заняться собакой, участковый перенес все свое внимание на мужчину. Тот продолжил снимать. В ответ милиционеры просто забрали у него телефон и увезли в РОВД.
Петр Кузнецов
Мужчина
Телефон
Телефон, который забрали у Петра, был его гражданской жены. Напомним, что он снимал на него действия милиции. Вернее, бездействие и неправомерные требования. Когда мужчину отпустили после освидетельствования (протокол на него, кстати, так и не решились составить), вернули и телефон. С голой операционкой. То есть в милиции удалили всю информацию с чужого смартфона, при этом совершенно неправомерно изъятого. Удалили действительно все: фотографии, документы, пароли, файлы. Что теперь делать, Евгения не знает. А того, кто скинул собаку, так и не нашли. Милиция вместо этого занималась борьбой с теми, кому не все равно.
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Вчера вечером с гомельской многоэтажки сбросили собаку. Она разбилась прямо перед подъездом. Но самое абсурдное для неравнодушных жителей дома началось потом –...
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