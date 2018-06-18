Гомельчанка снимала работу милиционеров, а они забрали у нее телефон и удалили все данные

Вчера вечером с гомельской многоэтажки сбросили собаку. Она разбилась прямо перед подъездом. Но самое абсурдное для неравнодушных жителей дома началось потом – когда приехала милиция. Об этом написала в Facebook Евгения Крещук, которая лишилась всей информации со своего телефона только потому, что участковому не понравилось замечание в его адрес.

Участковый

Первое, что сделал курящий среди жителей дома участковый – это приказал всем убрать камеры, хотя это разрешено всеми законами. Второе – это стал активно переписываться со своей женой в телефоне, пытаясь объяснить что-то «очень» важное. После того, как Петр Кузнецов, житель этого дома и основатель гомельского сайта «Сильные новости», сделал ему замечание за курение и попросил заняться собакой, участковый перенес все свое внимание на мужчину. Тот продолжил снимать. В ответ милиционеры просто забрали у него телефон и увезли в РОВД.

Петр Кузнецов

Мужчина признает , что не был кристально трезвым. До того, как случилась трагедия с собакой, он был дома, смотрел футбол с друзьями, выпил виски. Сам вызвал милицию, вышел во двор – и оказалось, что он находится в нетрезвом виде в общественном месте.

Телефон

Телефон, который забрали у Петра, был его гражданской жены. Напомним, что он снимал на него действия милиции. Вернее, бездействие и неправомерные требования. Когда мужчину отпустили после освидетельствования (протокол на него, кстати, так и не решились составить), вернули и телефон. С голой операционкой. То есть в милиции удалили всю информацию с чужого смартфона, при этом совершенно неправомерно изъятого. Удалили действительно все: фотографии, документы, пароли, файлы. Что теперь делать, Евгения не знает. А того, кто скинул собаку, так и не нашли. Милиция вместо этого занималась борьбой с теми, кому не все равно.