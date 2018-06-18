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Стало известно о подготовке покушения на «оппозиционного» премьера Армении
Некоторые группы пытались нейтрализовать Никола Пашиняна. Как сообщают армянские СМИ, об этом сказал во вторник директор СНБ Артур Ванецян, отвечая на вопросы журналистов после внеочередного заседания правительства.
Отвечая на вопрос, нет ли опасений за личную безопасность или безопасность премьер-министра, директор СНБ Артур Ванецян ответил, что они получают информацию о том, что некоторые группы пытались нейтрализовать его и Никола Пашиняна.
«Я не думаю, что кто-либо посмеет предпринять какие-либо шаги в отношении премьер-министра, обладающего таким авторитетом», - сказал он.
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Некоторые группы пытались нейтрализовать Никола Пашиняна. Как сообщают армянские СМИ, об этом сказал во вторник директор СНБ Артур Ванецян, отвечая на вопросы...
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