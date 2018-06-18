Стало известно о подготовке покушения на «оппозиционного» премьера Армении

Отвечая на вопрос, нет ли опасений за личную безопасность или безопасность премьер-министра, директор СНБ Артур Ванецян ответил, что они получают информацию о том, что некоторые группы пытались нейтрализовать его и Никола Пашиняна.





«Я не думаю, что кто-либо посмеет предпринять какие-либо шаги в отношении премьер-министра, обладающего таким авторитетом», - сказал он.