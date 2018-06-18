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Mercedes доверил МАЗу обслуживать свои двигатели в Минске

19.06.2018 19:59 — Разное | Партизан  
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Сервисный центр МАЗ в Минске начал официально обслуживать двигатели Mercedes-Benz. Такую возможность ему доверил немецкий концерн Daimler AG. Об этом рассказали представители ОАО «МАЗ» на совместном мероприятии, приуроченном к 20-летней годовщине сотрудничества с немецким концерном Daimler AG.

Собственный сервисный центр ОАО «МАЗ» в Минске прошел сертификацию и получил возможность работать с немецкими силовыми агрегатами. Концерн Daimler AG присвоил ему статус сервисного партнера по обслуживанию промышленных двигателей Mercedes-Benz. Для этого было закуплено специальное диагностическое оборудование и инструменты, а специалисты прошли обучение в учебном центре в Набережных Челнах и в Минске.

Ранее Daimler AG доверил обслуживать свои моторы 10 станциям МАЗ в России.  В будущем такие же привилегии планируется распространить и на сервисные центры в Украине.

Белорусский производитель уже обладает опытом обслуживания комплектующих европейских производителей. В частности, с 2015 года сервисный центр МАЗ ремонтирует узлы и агрегаты ZF.

Минский автомобильный завод оснащает двигателями Mercedes-Benz тягачи, самосвалы и автобусы. На белорусскую технику ставят моторы четырех классов мощностью от 256 до 476 «лошадей». За 20 лет было выпущено более 19 тыс. грузовиков и автобусов МАЗ с двигателями Mercedes-Benz.



 
Теги: Минск
 
 
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Сервисный центр МАЗ в Минске начал официально обслуживать двигатели Mercedes-Benz. Такую возможность ему доверил немецкий концерн Daimler AG. Об этом рассказали...
 
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