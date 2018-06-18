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Брестские пограничники со стрельбой задержали контрабандистов мяса
Вечером 18 июня брестские пограничники задержали в Малоритском районе троих контрабандистов, которые попытались перевезти через белорусско-украинскую границу более 40 туш крупного рогатого скота. Об этом сегодня рассказали в Госпогранкомитете Беларуси.
Контрабандным бизнесом решили заняться несколько жителей Малоритского района. На трех легковых автомобилях они попытались привезти из Украины более 40 туш крупного рогатого скота. Все мясо перевозилось без соблюдения санитарных требований и документов.
Мужчины проигнорировали требования пограничников об остановке в пограничной полосе и попытались скрыться. Чтобы остановить нарушителей, пограничникам пришлось применить оружие. В итоге все три транспортных средства были задержаны, а на водителей составили ряд протоколов. Контрабандную продукцию изъяли.
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Вечером 18 июня брестские пограничники задержали в Малоритском районе троих контрабандистов, которые попытались перевезти через белорусско-украинскую границу...
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