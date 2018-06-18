ЧМ-2018: сборная Польши уступила Сенегалу

Наши западные соседи крайне неуверенно действовали в защите, что позволило их африканским оппонентам провести два мяча. В концовке поляки отыграли один гол, но это было для них слабым утешением.

На 37-й минуте автогол записал в свой пассив Тиагу Цёнек, а во втором тайме поляков наказал за провал в обороне М`Байе Ньянг. У «бело-красных» отличиться удалось только Гжегожу Крыховяку на 86-й минуте.