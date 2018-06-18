Сенегал обыграл Польшу на ЧМ по футболу благодаря двум курьезным голам

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Сборная Сенегала начала чемпионат мира по футболу с победы над командой Польши — 2:1.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте, когда после не самого опасного удара мяч рикошетом от защитника Чонека залетел в ворота сборной Польши.



Фото: Reuters

Не менее курьезным получился и второй гол. Ньянг получил повреждение, вышел за пределы поля и судья ошибочно позволил ему войти в игру в тот момент, когда Беднарек отдавал передачу назад. Поляки не заметили выбежавшего сенегальца, который опередил вратаря Щенсны и отправил мяч в пустые ворота.

За пять минут до конца игры Крыховяк смог отыграть один гол, но на большее у сборной Польши времени не хватило.

Польша: Шченсны, Пишчек (Берешиньски, 83), Чонек, Паздан, Рыбус, Крыховяк, Зелиньски, Блашчиковски (Беднарек, 46), Милик (Ковнацки, 73), Гросицки, Левандовски.

Сенегал: Ндиай, Ваге, Сане, Кулибали, Сабали, Сарр, Гуйе, Ндиайе (Куяте, 87), Мане, Диуф (Ндойе, 62), Ньянг (Конате, 75).

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