ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко вышла во 2-й круг травяного турнира на Мальорке

19.06.2018 20:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг травяного турнира на Мальорке с призовым фондом 226 750 долларов.


Фото: twitter.com/WTA

В стартовом поединке Виктория Азаренко, занимающая нынче 85-ю строку в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла швейцарку Штефани Фогель (№ 93 WTA) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Соперницей Виктории Азаренко во 2-м круге будет чешская теннисистка Люция Шафаржова (№ 53 рейтинга WTA), которая посеяна на турнире под 7-м номером.

Ранее из одиночного разряда соревнований на Мальорке выбыли первая и вторая ракетки Беларуси Арина Соболенко (№ 43 WTA) и Александра Саснович (№ 51 WTA).

Арина Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой попытает счастья в парном разряде, где в 1-м круге сыграет с белорусско-голландским тандемом Лидия Морозова / Лесли Керхов.

Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова на старте парного разряда проиграли американским теннисисткам Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария — 2:6, 3:6.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг травяного турнира на Мальорке с призовым фондом 226 750 долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия играет против Египта на чемпионате мира по футболу. Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика