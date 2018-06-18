Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вышла во 2-й круг травяного турнира на Мальорке с призовым фондом 226 750 долларов.



Фото: twitter.com/WTA

В стартовом поединке Виктория Азаренко, занимающая нынче 85-ю строку в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла швейцарку Штефани Фогель (№ 93 WTA) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Матч продолжался 2 часа 21 минуту.

Соперницей Виктории Азаренко во 2-м круге будет чешская теннисистка Люция Шафаржова (№ 53 рейтинга WTA), которая посеяна на турнире под 7-м номером.

Ранее из одиночного разряда соревнований на Мальорке выбыли первая и вторая ракетки Беларуси Арина Соболенко (№ 43 WTA) и Александра Саснович (№ 51 WTA).

Арина Соболенко вместе с россиянкой Вероникой Кудерметовой попытает счастья в парном разряде, где в 1-м круге сыграет с белорусско-голландским тандемом Лидия Морозова / Лесли Керхов.

Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова на старте парного разряда проиграли американским теннисисткам Кейтлин Кристиан / Сабрина Сантамария — 2:6, 3:6.