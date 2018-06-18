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Россия играет против Египта на чемпионате мира по футболу. Онлайн матча
Сборная России по футболу играет сегодня на чемпионате мира против команды Египта. Этот матч играет ключевое значение в борьбе за место в плей-офф.
Если Россия выиграет, то по сути гарантирует себе первый в истории выход в 1/8 финала чемпионата мира. Благодаря разгромной победе над Саудовской Аравией (5:0) хорошим вариантом для команды Станислава Черчесова будет и ничья.
Египтянам же нужно побеждать. С этой целью впервые после финала Лиги чемпионов на поле выйдет Мохаммед Салах — один из лучших нападающих сезона.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Сборная России по футболу играет сегодня на чемпионате мира против команды Египта. Этот матч играет ключевое значение в борьбе за место в плей-офф.
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