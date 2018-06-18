Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке

Первоначально Виктории Азаренко (85-е место в рейтинге ВТА) в матче первого круга турнира в Мальорке должна была противостоять сербская теннисистка Александра Крунич (39). Однако соперница приняла решение сняться с турнира.

Оппоненткой белоруски в статусе «лаки-лузера» стала швейцарская теннисистка Штефани Фегеле (93). Матч получился сложным для Виктории Азаренко. Первый сет наша спортсменка в упорной борьбе уступила на тай-брейке, однако затем сумела переломить ход встречи и вырвать победу в трех сетах – 6:7 (4:7), 6:3, 7:5. Матч продолжался почти 2,5 часа.

Следующей соперницей Виктории Азаренко станет чешская теннисистка Люси Шафаржова (53). Матч предварительно состоится 21 июня.

А вот Арина Соболенко (43) и Александра Саснович (51) уступили своим соперницам уже на старте турнира в Мальорке. Арина Соболенко в упорном трехсетовом поединке проиграла бельгийке Элисон Ван Эйтванк (44) – 6:3, 4:6, 2:6. Александра Саснович неожиданно довольно легко была повержена немкой Антонией Лоттнер (140) – 4:6, 0:6.

В парном разряде Арина Соболенко в паре с россиянкой Вероникой Кудерметовой также уступила в первом круге другой белоруске Лидии Морозовой и голландке Лесли Керкхове. Не снискала лавров в тандеме с россиянкой Светланой Кузнецовой и Виктория Азаренко.

Таким образом, из белорусок выступление в Мальорке продолжают Виктория Азаренко в одиночном разряде и Лидия Морозова – в парном. Победительницы турнира в Испании определятся 24 июня.