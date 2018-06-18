Экспозиция к 130-летию со дня рождения Валентины Минской открылась в столице

Духовная заступница – официальный символ столицы. В залах галереи «Университет культуры» – пленэрные работы отечественных художников, а также мастеров из России, Украины и Молдовы.

Почти месяц интернациональная бригада трудилась на малой родине Валентины Минской. Сейчас в интерьере – около 40 зарисовок окрестностей села Станьково под Дзержинском. Накануне могиле первой белорусской святой, прославленной в чине блаженной, присвоен статус памятника регионального значения. Объект массового паломничества в деревне Крысово достоин более высокой категории – таково мнение ряда экспертов.

У международного проекта «Святость земли Белорусской» есть и свой духовник. Это настоятель Свято-Евфросиньевской церкви в местечке Ивенец. Служение Виктора Перегудова в этом году отмечено премией «За духовное возрождение». Протоиерей по первому образованию – художник. Кстати, работы участников пленэра можно будет приобрести. Средства направят на реабилитацию детей с ограниченными возможностями.