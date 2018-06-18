«Евроопт» поможет малому бизнесу. Объявлен старт нового проекта для предпринимателей

Крупнейший белорусский ретейлер объявил о старте нового проекта, который принесёт пользу предпринимателям в белорусской глубинке.

Речь идёт о выгодных условиях сдачи в аренду торговых площадей. Благодаря чему торговая сеть собирается открыть около двухсот новых магазинов в деревнях и агрогородках.

В этом здании ещё полгода назад был обычный сельский магазин. Цены росли, покупатель не шёл – такой бизнес хозяин, в итоге, решил закрыть. Оказалось, ненадолго. Минувшей весной «Евроопт» объявил премию в 1000 рублей тем, кто поможет найти в сельских населённых пунктах готовые помещения, пригодные для открытия магазинов. Так в деревне Ерёмино появилась своя собственная «Брусничка».

Виктор Пилипенко, индивидуальный предприниматель: «У меня есть новое направление в бизнесе, и те деньги, которые поступают мне от «Евроторга» в виде арендной платы, я их сейчас все вкладываю в новый бизнес». «Что касается самих объектов, которые я сдал в аренду, они только улучшились, «Евроторг» за этим следит, полностью содержит их в порядке, чтобы всем нормам соответствовало». «Мне звонят другие предприниматели, интересуются, как с «Евроторгом», я им говорю – не бойтесь».

Сейчас торговая сеть «Евроопт» запустила новый проект, который может оказаться полезным для многих индивидуальных предпринимателей. Речь – о выгодных условиях сдачи в аренду собственных торговых площадей. Выгода – в реальных преференциях, получаемых от ретейлера. Договор аренды, составляемый по упрощённой форме, подписывается на длительный срок – до 10 лет. Это обеспечивает стабильность деловых отношений.

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы сети магазинов «Евроопт»: «Это, во-первых, помощь тем представителям малого бизнеса, которые хотели бы переключиться на другое занятие или просто отдохнуть, стабильно получая деньги за аренду. Во-вторых, появление магазина под брендом нашей компании будет способствовать кардинальному улучшению торгового обслуживания населения в данном конкретном населённом пункте. Магазин "Евроопт", даже небольшой по формату, – это всегда достойный ассортимент, честные цены и современный уровень обслуживания населения».

При этом компания рассматривает возможность выплаты аванса партнёрам в размере трёх месячных арендных плат. Кроме этого, «Евроопт» готов выкупить всё оборудование магазина вместе с товаром – таким образом, прежний владелец выходит из бизнеса без потерь. Наконец, очень важный момент – торговая сеть сохраняет за сотрудниками рабочие места.

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы сети магазинов «Евроопт»: «Новая инициатива сети "Евроопт" – это сильное и сбалансированное бизнес-предложение для представителей малого бизнеса на селе и в небольших городах. Однако оно имеет и важную социальную составляющую. Первый месяц нашей работы по комплексному обслуживанию населения Оршанского района показал, что розничная торговля даже на селе может быть безубыточной».

Выигрывают при этом не только предприниматели, но и простые жители. В довольно сжатые сроки у них в деревне или агрогородке появляются современные торговые объекты. А это всегда большой выбор товаров и, что немаловажно, шаговая доступность.

Евгения Козлова, житель д. Ерёмино Гомельского района: «Я раньше тоже ездила в город покупать, и тянешь эти сумки, чтобы дотянуть. Это очень тяжело, а сейчас приходишь – выбор большой». Елена Парфененко, житель д. Ерёмино Гомельского района: «Фрукты хорошо, овощи, мясные продукты, хлеб вот даже из Минска привозят, хороший хлеб».

Развитие в белорусской глубинки – приоритетная задача крупнейшего белорусского ретейлера. Планируется, что за этот год будет открыто более 200 магазинов на селе и в небольших городах. Именно для выполнения этой задачи и проводится акция по мотивации поиска арендодателей.

Виктор Пилипенко на одном сельском магазине останавливаться не стал и сдал «Евроопту» ещё четыре помещения. Это бывшее кафе на трассе Санкт-Петербург-Одесса. Ремонт сделали за счёт ретейлера. И некогда банкрот сегодня – самая востребованная точка для тех, кто направляется в сторону украинской границы или проживает в деревне Калинино.

Виктор Пилипенко, индивидуальный предприниматель: «Уже где-то предприятие мое шло в убыток, а благодаря тому, что я договорился и сотрудничаю с “Евроторгом”, мои дела пошли в гору – за счёт аренды». За счёт собственных средств “Евроторг” вложил, реанимировал это помещение и на взаимовыгодных условиях начал работу. Всё полностью соблюдается, день в день платится в полном объёме вся аренда, конечно же, я очень доволен».

Все, кто поможет найти «Евроопту» помещения, подходящие для открытия магазинов в сельских населённых пунктах, смогут заработать премиальные 1000 рублей, а собственники объектов получат гораздо большее – выгодные условия для долгосрочного сотрудничества. Предложение действительно до 1 октября.Подробная информация и контакты для связи – на сайте – evroopt.by .