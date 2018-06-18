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Корреспонденты ОНТ отправились в рейд по сезонным рынкам

19.06.2018 21:14 — Разное | ОНТ  
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На рынках сезон активной продажи фруктов, ягод и овощей уже наступил. Свежая белорусская клубника только с грядки, черника и земляника прямо с поляны. Так утверждают продавцы. Но можно ли быть уверенными, что вся эта ароматная продукция пойдёт на пользу организму, а не принесёт вред?

Стоит продавцам увидеть телекамеру и удостоверение врача-гигиениста, мини-рынок пустеет за секунды. У магазина остаётся лишь Клавдия Ивановна – с лесными ягодами. 

Ягоды здесь самый ходовой товар. Вот только сертификатов у пенсионерки не нашлось, разрешения на торговлю и медицинской справки тоже нет. Равно, как и гарантии, что урожай не собран на загрязнённой территории. Нет документов и у продавцов на станции метро Каменная горка.

Галина Ивановна торгует клубникой на рынке, которую вырастила сама. А значит – за качество её товара ручаются ещё и специалисты центра гигиены и эпидемиологии. 

Галина Гобриянчик, продавец: «Во-первых, у меня флюорография есть. Это самое главное и основное, что требуют по санитарии. Теперь справочка есть в ней всё, что выращивается, всё пишется в этой справочке. Теперь лесная ягода – она ж не вписывается в документ, её сколько соберёшь, столько есть. Её проверяем в лаборатории. Я хочу сказать, я уже, конечно, человек в возрасте и понимаю, что ягоду эту покупают деткам, старикам, больным в основном, потому что ягода сама по себе дорогая. Хочется, чтобы была опрятность, аккуратность, чистое ведро всегда было, ну всё аккуратненько». 

Уверены в своём товаре и продавцы на Западном рынке.Ягодой здесь торгуют в «промышленных масштабах». На каждый сорт – сертификат.

На тротуаре перед магазином по проспекту Газеты Звезда – большой привоз.Картофель, помидоры, свежий мёд и кабачки. Покупателя тут привлекают более низкими ценами, чем в магазине, а вот камеру и санитарных инспекторов откровенно недолюбливают. Ведь торговля идёт в неположенном месте, да ещё и с явными нарушениями.

Непонятный налёт на помидорах, торговля идёт с земли в ненадлежащих условиях (прим. см. в видео). Такие стихийные рынки характерны в основном для спальных районов Минска. Объединяет их, как правило, одна черта, стоит задать продавцу вопрос о состоянии его здоровья и наличии справки, а также поинтересоваться сертификатом о качестве продукции. Он предпочитают ретироваться.

Торговать перестали после приезда милиции. Нарушителей накажут, рублём. Только с начала этого года таких вызовов на линию 102 от инспекторов санитарно-эпидемиологической службы было более 300.

Анна Новикова, врач-гигиенист, отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: «В последнее время работа организована именно в таком ракурсе. Вызываем милицию и далее направляются рапорта в отделы торговли и услуг, в налоговую инспекцию для составления протокола».

Уличным продавцам на рынках столицы готовы предоставить места за минимальную плату. Правда и торговать придётся по всем правилам. 

Анжела Баранович, начальник службы организации рыночной торговли: «Вся продукция растениеводства подлежит обязательной санитарно-гигиенической экспертизе. И вся продукция на прилавке поступает только после прохождения ветсанлаборатории. Кроме того лицам, которые осуществляют реализацию продовольственных товаров на рынке необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья. Для физических лиц, реализующих продукцию с личных приусадебных участков – достаточно документа с отметкой флюорография».

Как ни странно, в большинстве случаев на защиту нелегальных торговцев встают покупатели. Низкая цена притягивает, а вот о качестве многие предпочитают забыть. Возможно, в землянике Клавдии Ивановны и нет радионуклидов, но вот уровень тяжёлых металлов, которые ягоды набрали в ожидании покупателя, измерить перед покупкой уж точно не получится. 

 
Теги: Минск
 
 
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На рынках сезон активной продажи фруктов, ягод и овощей уже наступил. Насколько безобидна уличная торговля и что можно выбрать в качестве безопасной альтернативы?
 
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