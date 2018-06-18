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Крупный пожар в Витебске. Загорелся производственный цех по деревообработке
Сигнал о ЧП на «Витебской лесопилке» поступил спасателям около двух часов дня. Предварительная причина возгорания – техническая неисправность оборудования.
Сначала огонь пытались потушить сотрудники лесопилки – в здании было трое работников – никто не пострадал. Когда поняли, что не справляются – вызвали МЧС. Огонь разгорелся до такой степени, что потушить его смогли только 20 пожарных расчётов.
Виталий Лукьянов, оператор линии по переработке древесины: «Взял два огнетушители, попытался ими устранить пожар, но это уже не помогало. Там две гидростанции с горящим маслом».
Марина Фандо, официальный представитель Витебского областного управления МЧС: «По прибытию к месту происшествия наблюдалось открытое горение загрузочного цеха, площадь которого составляет 120 квадратных метров. При ликвидации были спасены два соседних цеха, это сортировочный и распиловочный. Их площадь составляет около двух тысяч квадратных метров».
Витебская лесопилка – это иностранное предприятие, пожар случился на одной из главных производственных линий, её установили около двух лет назад, за два часа здесь перерабатывают 150 тонн древесины – это практически четыре фуры леса. После ликвидации возгорания, сотрудники предприятия приступили к разбору завалов. Ущерб, который понесла компания, ещё предстоит подсчитать.
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Предварительная причина возгорания – техническая неисправность оборудования.
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