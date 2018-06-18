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Инвестпроекты уровня Путина: президент России впервые огласил список

19.06.2018 21:23 — Разное | Партизан  
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В заявлении для прессы белорусский и российский президенты сегодня соревновались в том, кто кого в дружбе круче.

Инвестпроекты уровня Путина: президент России впервые огласил список
Владимир Путин, в частности, сообщил что страны «при сохранении такой позитивной динамики» вполне могут выйти на уровень в 50 миллиардов долларов во взаимной торговли. Напомним, что белорусский премьер Андрей Кобяков совсем недавноозвучивал цифру, на 10 миллиардов меньшую – 40 миллиардов, но даже это вызвало скепсис экспертов. Однако Путин увеличил ставки.

Что еще интересно, так это то, что Путин впервые озвучил перечень инвестпроектов в Беларуси, о которых знает. То есть инвеспроектов президентского уровня значимости.

«Упомяну, в частности, о том, что российские компании сооружают в Белоруссии завод по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возводят фабрику строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур (это самое известное, что на поверхности) – это около 400 миллионов долларов сегодня.

Хорошие возможности для углубления сотрудничества России и Белоруссии имеются в сфере энергетики. В конце следующего года состоится запуск первого энергоблока белорусской атомной электростанции, а в 2020 году – второго. Объём российских капиталовложений в строительство станции составит 10 миллиардов долларов.

Наши страны реализуют совместные проекты по модернизации газотранспортной системы Белоруссии. Россия до 2020 года инвестирует около 2,5 миллиарда долларов в обновление белорусского участка газопровода «Ямал – Европа» и свыше одного миллиарда долларов в возведение дополнительных подземных хранилищ газа.

Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение», – сообщил российский президент.

Кстати, Александр Лукашенко еще раз пригласил Владимира Путина посетить форум регионов в Могилеве. Президент России вновь публично на приглашение ничего не ответил.

 
Теги: Могилев
 
 
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В заявлении для прессы белорусский и российский президенты сегодня соревновались в том, кто кого в дружбе круче.
 
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