Инвестпроекты уровня Путина: президент России впервые огласил список

Владимир Путин, в частности, сообщил что страны «при сохранении такой позитивной динамики» вполне могут выйти на уровень в 50 миллиардов долларов во взаимной торговли. Напомним, что белорусский премьер Андрей Кобяков совсем недавноозвучивал цифру, на 10 миллиардов меньшую – 40 миллиардов, но даже это вызвало скепсис экспертов. Однако Путин увеличил ставки.





Что еще интересно, так это то, что Путин впервые озвучил перечень инвестпроектов в Беларуси, о которых знает. То есть инвеспроектов президентского уровня значимости.





«Упомяну, в частности, о том, что российские компании сооружают в Белоруссии завод по производству технического углерода, используемого в автомобильной и химической промышленности, возводят фабрику строительных материалов, предприятия по переработке зерновых культур (это самое известное, что на поверхности) – это около 400 миллионов долларов сегодня.





Хорошие возможности для углубления сотрудничества России и Белоруссии имеются в сфере энергетики. В конце следующего года состоится запуск первого энергоблока белорусской атомной электростанции, а в 2020 году – второго. Объём российских капиталовложений в строительство станции составит 10 миллиардов долларов.





Наши страны реализуют совместные проекты по модернизации газотранспортной системы Белоруссии. Россия до 2020 года инвестирует около 2,5 миллиарда долларов в обновление белорусского участка газопровода «Ямал – Европа» и свыше одного миллиарда долларов в возведение дополнительных подземных хранилищ газа.





Имея в виду техническое состояние других маршрутов экспорта российских углеводородов, в частности газа в Европу, их, прямо скажем, неудовлетворительное состояние, белорусский маршрут приобретает большее значение», – сообщил российский президент.





Кстати, Александр Лукашенко еще раз пригласил Владимира Путина посетить форум регионов в Могилеве . Президент России вновь публично на приглашение ничего не ответил.



