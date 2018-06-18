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Парадно-дипломатическая увертюра от Лукашенко и Путина

19.06.2018 21:08 — Разное | Партизан  
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19 июня в Минске прошло заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России. Три основных вопроса, о которых говорил Лукашенко, похоже, так и не решены.

Парадно-дипломатическая увертюра от Лукашенко и Путина
На заседание ВГС в Минск прибыли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве. 14 июня  2018 года Лукашенко по приглашению Путина посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу. Но особой теплотой прием не отличался: Лукашенко погонял мячик с Забивакой, но не удостоился аудиенции ни у Путина, ни у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Сегодня Александр Лукашенко с Владимиром Путиным побеседовали с глазу на глаз, после чего прошло заседание ВГС в расширенном составе. «Мы сегодня проводим заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства – хорошая увертюра к началу питерской баталии», - Лукашенко образно выразил свои ожидания от ВГС, имея в виду встречу сборных России и Египта на чемпионате мира по футболу.

На двусторонней встрече с Путиным  Лукашенко поставил перед ВГС следующую задачу: «Предлагается обсудить три основных вопроса. Все остальные вопросы у нас в полной готовности, предлагается без обсуждения принять». Три вопроса – это энергоресурсы, устранение барьеров и изъятий в белорусско-российской торговле, и граница. 

Судя по заявлениям Лукашенко и Путина, об этом и шла речь на заседании ВГС.  Удалось ли добиться прогресса?

Долой барьеры, но с границей надо разобраться

"В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий, а также создания равной конкурентной среды», - подчеркнул Лукашенко.

И добавил: 

"Интересный факт прозвучал, который не все знают, а может быть, кто-то и вообще упустил. Владимир Владимирович (Путин), на душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Принято говорить, вот белорусы поставляют много. На душу населения вы больше нам поставляете, чем мы вам. Цифры не называю. Найдете сами. Но намного больше. Россияне нас кормят больше, чем мы", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко уверен, что «мы продвинулись в союзе дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой".

«Старые проблемы в новых условиях»& ; >

Политолог Валерий Карбалевич затруднился однозначно оценить результаты заседания ВГС:

- Двусторонняя встреча длилась не очень долго, хотя именно на таких переговорах обсуждаются все спорные вопросы. Обычно на заседания Высшего госсовета выносятся уже подготовленные вопросы, где происходит ритуальное утверждение, а реально спорные вопросы обсуждаются на двусторонней встрече. Личная встреча оказалась не очень долгой, и по заявлениям сторон сложно говорить о судьбе спорных вопросов сложно, потому что все заявления – парадно-дипломатические. 

- На повестке дня стоят все старые вопросы…

- Вопросы старые, но звучат в новых условиях. Поставка энергоносителей в Беларусь на льготных условиях – вечная тема. Но приближается срок, когда Россия обещала продавать энергоресурсы по внутрироссийским ценам – никаких шагов в эту сторону не дается. Опять-таки проблема границы стоит на повестке дня уже три года – и снова не решено. Есть новые проблемы, есть старые вопросы, которые актулизируются в новых условиях.

- Но видимого результата по итогам сегодняшних встреч не видно?

- Трудно сказать:  из официальных высказываний невозможно сделать выводы. Возможно, отдельные проблемы и будут решены, но давать однозначную оценку пока невозможно.
 
Теги: Минск
 
 
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19 июня в Минске прошло заседание Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России. Три основных вопроса, о которых говорил Лукашенко, похоже, так и не...
 
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