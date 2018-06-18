Парадно-дипломатическая увертюра от Лукашенко и Путина

На заседание ВГС в Минск прибыли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.





Последний раз Высший госсовет собирался 30 июня 2017 года в Москве. 14 июня 2018 года Лукашенко по приглашению Путина посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу. Но особой теплотой прием не отличался: Лукашенко погонял мячик с Забивакой, но не удостоился аудиенции ни у Путина, ни у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.





Сегодня Александр Лукашенко с Владимиром Путиным побеседовали с глазу на глаз, после чего прошло заседание ВГС в расширенном составе. «Мы сегодня проводим заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства – хорошая увертюра к началу питерской баталии», - Лукашенко образно выразил свои ожидания от ВГС, имея в виду встречу сборных России и Египта на чемпионате мира по футболу.





На двусторонней встрече с Путиным Лукашенко поставил перед ВГС следующую задачу: «Предлагается обсудить три основных вопроса. Все остальные вопросы у нас в полной готовности, предлагается без обсуждения принять». Три вопроса – это энергоресурсы, устранение барьеров и изъятий в белорусско-российской торговле, и граница.





Судя по заявлениям Лукашенко и Путина, об этом и шла речь на заседании ВГС. Удалось ли добиться прогресса?





Долой барьеры, но с границей надо разобраться





"В 2017 году мы преодолели процесс снижения взаимного товарооборота и вышли на его рост. Сегодня весьма важно закрепить положительные тенденции и обеспечить дальнейшее наращивание торговых отношений между нашими странами. В том числе за счет устранения взаимных барьеров, изъятий, а также создания равной конкурентной среды», - подчеркнул Лукашенко.





И добавил:





"Интересный факт прозвучал, который не все знают, а может быть, кто-то и вообще упустил. Владимир Владимирович (Путин), на душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Принято говорить, вот белорусы поставляют много. На душу населения вы больше нам поставляете, чем мы вам. Цифры не называю. Найдете сами. Но намного больше. Россияне нас кормят больше, чем мы", - заявил белорусский лидер.





Лукашенко уверен, что «мы продвинулись в союзе дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения белорусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время разберемся с этой проблемой".





«Старые проблемы в новых условиях»& ; >





Политолог Валерий Карбалевич затруднился однозначно оценить результаты заседания ВГС:





- Двусторонняя встреча длилась не очень долго, хотя именно на таких переговорах обсуждаются все спорные вопросы. Обычно на заседания Высшего госсовета выносятся уже подготовленные вопросы, где происходит ритуальное утверждение, а реально спорные вопросы обсуждаются на двусторонней встрече. Личная встреча оказалась не очень долгой, и по заявлениям сторон сложно говорить о судьбе спорных вопросов сложно, потому что все заявления – парадно-дипломатические.





- На повестке дня стоят все старые вопросы…





- Вопросы старые, но звучат в новых условиях. Поставка энергоносителей в Беларусь на льготных условиях – вечная тема. Но приближается срок, когда Россия обещала продавать энергоресурсы по внутрироссийским ценам – никаких шагов в эту сторону не дается. Опять-таки проблема границы стоит на повестке дня уже три года – и снова не решено. Есть новые проблемы, есть старые вопросы, которые актулизируются в новых условиях.





- Но видимого результата по итогам сегодняшних встреч не видно?





- Трудно сказать: из официальных высказываний невозможно сделать выводы. Возможно, отдельные проблемы и будут решены, но давать однозначную оценку пока невозможно.







