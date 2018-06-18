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Британские монархи на Королевских скачках в Аскоте

19.06.2018 21:03 — Разное | Партизан  
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19 июня в небольшом городе английского графства Беркшир стартовало самое важное общественное событие сезона. Королевские скачки в Аскоте ежегодно привлекают лучших лошадей и наездников мира, которые соревнуются за призовые миллионы, но в центре внимания все равно остается королевская семья.

Британские монархи на Королевских скачках в Аскоте
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В 2018 году денежные призы победителем заездов суммарно выплатят свыше £13 миллионов фунтов. В течение пяти дней мероприятие посетят все члены королевской семьи, включая Елизавету II — скачки на протяжение десятилетий остаются любимым спортом Ее Величества. Но в этом году в центре внимания будут молодожены принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган, которые поженились ровно месяц назад. Сегодня пара не в последний раз привлекла внимание прессы, когда выехала с праздничного обеда с королевой в карете вместе со своим дядей принцем Эдвардом и его женой Софией, герцогиней Уэссекской. Меган была в белом платье от бренда Givenchy и шляпке от любимого королевского дизайнера Филлипа Триси. Королева же появилась в канареечно-желтом ансамбле. Больше фотографий с первого дня скачек в фоторепортаже «Газеты.Ru».
 
 
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19 июня в небольшом городе английского графства Беркшир стартовало самое важное общественное событие сезона. Королевские скачки в Аскоте ежегодно привлекают...
 
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