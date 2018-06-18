Британские монархи на Королевских скачках в Аскоте

В 2018 году денежные призы победителем заездов суммарно выплатят свыше £13 миллионов фунтов. В течение пяти дней мероприятие посетят все члены королевской семьи, включая Елизавету II — скачки на протяжение десятилетий остаются любимым спортом Ее Величества. Но в этом году в центре внимания будут молодожены принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган, которые поженились ровно месяц назад. Сегодня пара не в последний раз привлекла внимание прессы, когда выехала с праздничного обеда с королевой в карете вместе со своим дядей принцем Эдвардом и его женой Софией, герцогиней Уэссекской. Меган была в белом платье от бренда Givenchy и шляпке от любимого королевского дизайнера Филлипа Триси. Королева же появилась в канареечно-желтом ансамбле. Больше фотографий с первого дня скачек в фоторепортаже