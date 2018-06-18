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Осуждены трое россиян, которые от имени МВД Беларуси «штрафовали» за просмотр порно
Трое мужчин получили от 7 до 8 лет лишения свободы за требования от имени МВД Беларуси оплатить штрафы, сообщает
Они использовали вредоносное ПО, блокировали от имени МВД компьютеры пользователей и предлагали оплатить «штраф» за якобы просмотр порнографических материалов.При этом они блокировали информацию, хранящуюся в компьютерной системе пользователей. Для оплаты штрафа гражданам предлагалось перевести деньги на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи. Пострадали более 900 человек.
Судом назначено наказание от 7 до 8 лет лишения свободы.
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Трое мужчин получили от 7 до 8 лет лишения свободы за требования от имени МВД Беларуси оплатить штрафы, сообщает БелТА.
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