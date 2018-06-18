Так кто кого кормит? Лукашенко на ВГС рассказал об интересном факте в торговле с Россией сельхозпродукцией

Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего государственного совета Союзного государства отметил то, что Россия в расчете на душу населения поставляет в Беларусь больше сельхозпродукции, нежели Беларусь в Россию.

«Интересный факт прозвучал, который не все знают, а может быть, кто-то и вообще упустил. Владимир Владимирович (Путин), на душу населения Россия поставляет в Беларусь сельхозпродукции больше, чем мы в Россию. Принято говорить, вот белорусы поставляют много. На душу населения вы больше нам поставляете, чем мы вам. Цифры не называю. Найдете сами. Но намного больше. Россияне нас кормят больше, чем мы», — заявил Лукашенко.