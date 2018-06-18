Путин: двусторонняя встреча с президентом Беларуси была содержательной и конструктивной

«В традиционно дружеской и конструктивной атмосфере мы обсудили весь комплекс актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества», — сказал Владимир Путин.





По его словам, на переговорах затрагивалась также тематика международного сотрудничества. Двусторонняя встреча лидеров двух государств предваряла заседание ВГС, на котором было рассмотрено около 10 вопросов.





Уже известно, что на встрече в Минске утверждена Программа согласованных действий в области внешней политики Беларуси и России. Это значит, что Беларусь может очень сильно подставиться. Поскольку речь в документе идет о таких направлениях, как формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. О том, что Россия в этих организациях теперь изгой, видимо, напоминать не надо. Но мы традиционно вместе с изгоями…