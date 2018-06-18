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Путин: двусторонняя встреча с президентом Беларуси была содержательной и конструктивной
Двусторонняя встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко была содержательной и конструктивной. Об этом заявил журналистам Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося в Минске заседания ВГС Союзного государства, передает корреспондент
«В традиционно дружеской и конструктивной атмосфере мы обсудили весь комплекс актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества», — сказал Владимир Путин.
По его словам, на переговорах затрагивалась также тематика международного сотрудничества. Двусторонняя встреча лидеров двух государств предваряла заседание ВГС, на котором было рассмотрено около 10 вопросов.
Уже известно, что на встрече в Минске утверждена Программа согласованных действий в области внешней политики Беларуси и России. Это значит, что Беларусь может очень сильно подставиться. Поскольку речь в документе идет о таких направлениях, как формирование согласованной позиции в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. О том, что Россия в этих организациях теперь изгой, видимо, напоминать не надо. Но мы традиционно вместе с изгоями…
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Двусторонняя встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко была содержательной и конструктивной. Об этом заявил журналистам Президент России Владимир...
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