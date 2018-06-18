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США решили выйти из Совета по правам человека ООН

19.06.2018 20:38 — Разное | Интерфакс  
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Власти США во вторник, как ожидается, сделают заявление о выходе из Совета по правам человека ООН, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, пожелавших остаться неизвестными.

По данным агентства, об этом объявят госсекретарь США Майк Помпео и постпред США при ООН Никки Хейли в 17:00 по местному времени (00:00 мск) в госдепе.

Bloomberg отмечает, что решение Вашингтона о выходе из состава Совета было ожидаемым. Так, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в 2006 году, когда создавался Совет, а сам Болтон занимал должность постпреда США при ООН, высказывался против формирования этого органа ООН.

В свою очередь Никки Хейли ранее критиковала Совет за нападки в адрес Израиля, а также призывала Совет исключить из своих рядов государства с неудовлетворительным состоянием прав человека.

 
 
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Власти США во вторник, как ожидается, сделают заявление о выходе из Совета по правам человека ООН, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, пожелавших остаться...
 
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