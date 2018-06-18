Беларусь считает необходимым учитывать интересы России при реализации программы Евросоюза "Восточное партнерство", заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на заседании Высшего госсовета Союзного государства во вторник в Минске.

"Уделяем пристальное внимание вопросам сотрудничества с Европейским союзом. Беларусь последовательно отстаивала и продолжает отстаивать позицию по необходимости учета интересов России в рамках реализации инициативы ЕС "Восточное партнерство", - сказал В.Макей.

По его словам, Минск и Москва укрепляют "единство по большинству вопросов повестки дня международных организаций" и оказывают "комплексное противодействие попыткам вмешательства в наши внутренние дела".

Он также обратил внимание, что Беларусь и Россия активно и последовательно сотрудничают в рамках ОБСЕ и ее основных органах. "В числе наиболее значимых совместных инициатив, продвигаемых Беларусью и Россией в рамках организации, – проект ее устава, гармонизация интеграционных процессов на пространстве ОБСЕ, борьба с торговлей людьми, наркотрафиком и другими транснациональными вызовами и угрозам", - отметил В.Макей. Стороны также оказывают взаимную поддержку в ходе международного наблюдения за избирательными кампаниями.

Кроме того, продолжил министр, "проводится скоординированная линия по недопущению использования площадки Организации по запрещению химического оружия для реализации рядом стран их геополитических интересов, в том числе под мнимыми предлогами использования химического оружия в других странах".