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Коммунальное недопонимание или как сложится судьба дома у больницы?

19.06.2018 21:48 — Разное | ОНТ  
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В Лельчицком районе разгорается конфликт с жителями двухэтажного дома, всю свою историю числившегося на балансе местной больницы, которая и обеспечивала канализацией, теплом и водой.

Сейчас лечебница вынужденно меняет адрес прописки, переезжая в здание поновее, а значит, коммунальные услуги людям отключат. В доме осталось всего три жильца, и казалось бы, проблему можно решить расселением, но все в очень пожилом возрасте, и говорят, идти им просто некуда. 

Запас воды – мера вынужденная. Соседи предупредили – на днях могут отключить. Надолго, вместе с канализацией. После тяжёлой операции на лёгком для Веры Трофимовны это ситуация из разряда «безвыходных».

Вера Кураш, житель д. Буйновичи Лельчицкого района: «Мне очень-очень сложно будет. Я не могу два литра воды принести, а мне – ну, хоть умирай».

В этой двухэтажке живут всего три человека, все пенсионеры. Сам дом стоит на территории сельской больницы и всю свою историю – был у учреждения на балансе. Проще говоря, именно больница обеспечивала людей водой, канализацией и зимой – отоплением. Но в лечебнице решили, что больше не будут содержать жилфонд – о чём и предупредили трёх оставшихся жителей.

Наталья Фицнер, житель д. Буйновичи Лельчицкого района: «Ну, вот, месяц-два и уже надо топить, это просто даже и вообразить трудно».

В больнице сестринского ухода объясняют: это не прихоть. Ветхому зданию стационара нужен дорогостоящий ремонт, а денег нет. Поэтому решили переехать в новое помещение в самом центре деревни – «дом с людьми с собой, увы, не заберёшь, отапливать просто стены никто не будет».

Александр Гусак, главный врач Лельчицкой центральной районной больницы: «В принципе изучили все вопросы, то есть при наличии пустующих площадей, которые соответствуют всем требованиям, вкладывать деньги и реконструировать это здание экономически нецелесообразно».

Решать судьбу пенсионеров, которые прожили рядом с больницей всю жизнь, экстренно взялись в райисполкоме. Обещают: от инженерных сетей двухэтажку никто не отключит. Но перемены будут. Для начала осиротевший дом передадут на баланс районному коммунальному предприятию.

Наталья Шишканова, заместитель председателя Лельчицкого райисполкома: «На сегодняшний день несколько вариантов. Первый – это то, что это будет котельная, которая и будет отапливать. Есть ещё несколько других вариантов о переводе, может быть, на автономный режим, установление другого котла и так далее. На сегодняшний день на рассмотрении эти вопросы».

Только вот сами коммунальщики – против. Подключить дом к общей сети, говорят, технически невозможно. А отапливать отдельно несколько квартир, как предлагают в райисполкоме, невыгодно. В этом случае затраты в разы превысят тарифы.

Пока районные власти не могут прийти к общему знаменателю, жители проблемной двухэтажки готовятся обращаться в разные инстанции, объясняя это тем, что жить им больше просто негде. А оставаться без удобств сложно в пожилом возрасте. Чем закончится история «дома у больницы» – покажет время, но все надеются на финал без трагедий. 

 
 
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В Лельчицком районе разгорается конфликт с жителями двухэтажного дома, всю свою историю числившегося на балансе местной больницы, которая и обеспечивала...
 
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