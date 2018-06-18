Путин спрогнозировал рост товарооборота с Беларусью до 50 млрд долларов

При сохранении позитивной динамики Россия и Беларусь могут вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов в год, считает президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости» .

«При сохранении позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов», – сказал Путин на заседании заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.

Глава государства также добавил, что в прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть (+23,5%) и достиг 32,4 миллиарда долларов, а в январе-апреле текущего года прибавил еще 18,5%.