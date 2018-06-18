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Рейтинг Мелании Трамп снизился после ее болезни

19.06.2018 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Число американцев, которые положительно относятся к супруге президента США Мелании Трамп, снизилось, передает CNN со ссылкой на данные собственного опроса.

О положительном отношении к первой леди заявил 51% опрошенных, в то время как в мае об этом говорили 57%. Неодобрительно о первой леди США отзываются 29% респондентов (в мае - 27%).

Опрос был проведен 14-17 июня, спустя месяц после того, как Трамп попала в больницу, где ей провели операцию на почках. В связи с болезнью она отсутствовала на публике 25 дней.

Положительно относятся к Дональду Трампу 40% опрошенных, неблагоприятное впечатление он производит на 55% опрошенных.

В понедельник собственный опрос о Трампе также выпустила исследовательская компания "Гэллап". По этим данным, 45% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента. Это стало самым высоким рейтингом одобрения деятельности Трампа среди всех опросов "Гэллап".

 
 
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Число американцев, которые положительно относятся к супруге президента США Мелании Трамп, снизилось, передает CNN со ссылкой на данные собственного опроса. О...
 
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