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Германия и Франция предлагают создать Совбез ЕС

19.06.2018 21:01 — Разное | Интерфакс  
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Германия и Франция предлагают руководству Евросоюза подумать о новых форматах поиска решений в сфере безопасности в рамках ЕС, в частности, оценить идею создания европейского Совета Безопасности.

"Нам нужны европейские дебаты о новых форматах, например, о Совете Безопасности ЕС, и о возможностях более тесного взаимодействия в принятии решений в рамках ЕС и на внешних форумах", - говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, которое они приняли во вторник в германской правительственной резиденции Мезеберг.

Кроме того, можно подумать о том, как лучше использовать согласованные решения большинства в общей внешней политике и политике безопасности, отмечается в документе.

 
 
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Германия и Франция предлагают руководству Евросоюза подумать о новых форматах поиска решений в сфере безопасности в рамках ЕС, в частности, оценить идею создания...
 
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