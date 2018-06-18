Экстренная посадка самолета Air Chinа в минском аэропорту. Что известно

Новости Беларуси. С экстренной ситуацией 19 июня пришлось справляться в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт, следующий из Барселоны в Шанхай, совершил вынужденную посадку на нашей земле. Почти полтора часа лайнер кружил в воздухе, вырабатывая топливо, после чего сел на запасную полосу аэропорта.





Самолет Airbus A330 приземлился благополучно, помощь спасателей не понадобилась. Известно, что рейс принадлежит одному из крупнейших китайских авиаперевозчиков Air Chinа. Причина вынужденной посадки самолета пока неизвестна.