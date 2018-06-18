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«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке
Новости Беларуси. Крупный пожар на лесопилке в Витебске. Возгорание произошло в одном из цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероятные причины, которые называют сами работники предприятия, – это короткое замыкание или неисправность оборудования. Однако специалисты МЧС пока не назвывают никаких версий. Обошлось без жертв.
Анастасия Бут передает с места событий.
Анастасия Бут, СТВ:
Оператор линии дым увидел на экране монитора и тут же бросился спасать оборудование. Оно, к слову, новое, высокотехнологичное и работало всего два года.
Виталий Лукьянов, оператор линии по переработке бревен лесопилки:
В третьем часу дня – в это время заметили дым – в здании находились три человека. Попытки сбить огонь не увенчались успехом, и мужчины покинули цех самостоятельно. Пострадавших нет.
Марина Фандо, официальный представитель Витебского управления МЧС:
Сырье и продукция, по предварительной информации, не пострадали. Спасатели приехали быстро. Огонь не успел перекинуться на соседние здания, разгруженные бревна и горы щепы и опилок неподалеку.
Анастасия Бут:
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Новости Беларуси. Крупный пожар на лесопилке в Витебске. Возгорание произошло в одном из цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вероятные причины,...
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