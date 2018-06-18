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«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

19.06.2018 22:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Крупный пожар на лесопилке в Витебске. Возгорание произошло в одном из цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Вероятные причины, которые называют сами работники предприятия, – это короткое замыкание или неисправность оборудования. Однако специалисты МЧС пока не назвывают никаких версий. Обошлось без жертв.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Анастасия Бут передает с места событий.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Анастасия Бут, СТВ:
В сутки на витебской лесопилке перерабатывают около 1400 кубов древесины. Это примерно 100 грузовых автомобилей. Начало процесса – в цеху, которого, увы, больше не существует. На момент возгорания оборудование находилось в режиме ожидания.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Оператор линии дым увидел на экране монитора и тут же бросился спасать оборудование. Оно, к слову, новое, высокотехнологичное и работало всего два года.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Виталий Лукьянов, оператор линии по переработке бревен лесопилки:
По пути с собой с пожарного щита взял два огнетушителя. Пытался ими устранить пожар, но это уже не помогало, потому что там две гидростанции с горячим маслом. После чего спустился вниз, побежал звать товарищей на помощь. Они тоже взяли огнетушители.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

В третьем часу дня – в это время заметили дым – в здании находились три человека. Попытки сбить огонь не увенчались успехом, и мужчины покинули цех самостоятельно. Пострадавших нет.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Марина Фандо, официальный представитель Витебского управления МЧС:
По прибытии к месту наблюдалось открытое горение загрузочного цеха, площадь которого составляет около 120 квадратных метров. При ликвидации были спасены два соседних цеха – это сортировочный и распиловочный цеха, площадь которых составляет около 2000 квадратных метров. Для ликвидации чрезвычайной ситуации было задействовано более 60 человек и 19 единиц техники.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Сырье и продукция, по предварительной информации, не пострадали. Спасатели приехали быстро. Огонь не успел перекинуться на соседние здания, разгруженные бревна и горы щепы и опилок неподалеку.

«Взял два огнетушителя, пытался ими устранить пожар». Хроника ЧП на витебской лесопилке

Анастасия Бут:
Пожар локализован, габаритная техника разбирает сгоревшую конструкцию. В последующем цех будет демонтирован. Точную причину пожара пока не называют.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Крупный пожар на лесопилке в Витебске. Возгорание произошло в одном из цехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вероятные причины,...
 
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