Впервые в истории: сборная России обыгрывает Египет и выходит в плей-офф ЧМ-2018

Новости России. Второй тур группового этапа стартовал матчем между Россией и Египтом. Для африканцев этот был «матч жизни», ведь в случае очередного поражения, подопечные Эктора Купера теряли все шансы на выход из группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Увы, но разжиться хотя бы одним балом «фараонам» не удалось и во второй своей игре. Россияне праздновали победу со счетом 3:1. Таким образом, хозяева мундиаля набирают шесть очков и первыми выходят в плей-офф.

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