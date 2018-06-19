Фотофакт: Путин подарил Лукашенко самовар









Обмен подарками состоялся по завершению заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоялось во вторник в Минске





Путин в свою очередь подарил Лукашенко самовар и набор памятных монет с символикой Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.



