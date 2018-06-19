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Фотофакт: Путин подарил Лукашенко самовар

19.06.2018 22:07 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину картину с видом родного города президента РФ Санкт-Петербурга, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1".



Обмен подарками состоялся по завершению заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоялось во вторник в Минске.

Путин в свою очередь подарил Лукашенко самовар и набор памятных монет с символикой Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.


 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подарил российскому коллеге Владимиру Путину картину с видом родного города президента РФ Санкт-Петербурга, сообщили в эфире телеканала...
 
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