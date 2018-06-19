ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Врачи на УЗИ говорили, что у нас будет панк". Минчанин подозревает у сына синдром непослушных волос

19.06.2018 21:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
«Недавно читал статью про девочку с непослушными волосами и про то, что таких людей всего 100 в мире. Хочу рассказать про своего сына, у которого с рождения волосы тоже невозможно расчесать», — такое письмо написал в редакцию TUT.BY минчанин Виталий Скаскевич. У его сына необычно растут волосы, а прическа напоминает ирокез.



Так волосы росли сначала. Мальчику около 6 месяцев. Фото предоставлено Виталием Скаскевичем

На днях стало известно о девочке Тейлор Макгоуэн из Чикаго с редкой генетической особенностью — «синдромом непослушных волос». Из-за него волосы у ребенка всегда стоят дыбом.

Оказалось, что в 2016 году профессор Регина Бетц из Боннского университета обнаружила элементы ДНК, ответственные за «синдром непослушных волос». Дело в особой мутации гена PADI3. Этот ген рецессивный, поэтому у обоих родителей волосы могут быть самыми обычными. Если же ребенку достается по одной копии с мутацией от каждого из родителей, то он получает абсолютно невероятную прическу.

Минчанин Виталий Скаскевич рассказывает, что у его 4-летнего сына Давыда тоже необычно растут волосы. До статьи об этой девочке, он не задавался вопросом, почему это так.



А здесь Давыду примерно 1,5 года. Фото предоставлено Виталием Скаскевичем

— Когда жена была беременной, во время УЗИ врачи в шутку говорили, что у нас будет панк. Ребенок родился и, действительно, у него волосы стали расти вверх.

Виталий рассказывает: все думают, что волосы ребенку так зачесывают специально, но на самом деле, это не так. Причем расчесать волосы по центру головы в принципе не получается. Лишь благодаря парикмахерам и стрижке под машинку прическа получается более-менее ровной.

По словам Виталия, и у него, и у супруги — волосы прямые. Единственное, также необычно, как и у ребенка, волосы растут у дяди.

Сейчас Давыд занимается футболом, перед началом тренировок мальчику делали генетический паспорт здоровья — проверяли 57 генов. Моменты, которые отвечают за волосы или, например, форму ушной раковины, не тестировали. В общем анализ показал, что мутаций нет. Причем, что хорошо для юного спортсмена, из основных пяти генов для занятий спортом у него очень хорошими оказались три.

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси рассказали, что исследований по поводу необычного роста волос не проводили и порекомендовали обратиться к специалистам, которые занимаются хромосомами.

В лаборатории медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя» рассказали, что только после консультации с генетиком жно обсуждать вопрос, нужно ли делать какое-то исследование по поводу необычного роста волос.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Недавно читал статью про девочку с непослушными волосами и про то, что таких людей всего 100 в мире. Хочу рассказать про своего сына, у которого с рождения волосы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коммунальное недопонимание или как сложится судьба дома у больницы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика