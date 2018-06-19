"Врачи на УЗИ говорили, что у нас будет панк". Минчанин подозревает у сына синдром непослушных волос









Так волосы росли сначала. Мальчику около 6 месяцев. Фото предоставлено Виталием Скаскевичем





На днях стало известно о девочке Тейлор Макгоуэн из Чикаго с редкой генетической особенностью — «синдромом непослушных волос». Из-за него волосы у ребенка всегда стоят дыбом.





Оказалось, что в 2016 году профессор Регина Бетц из Боннского университета обнаружила элементы ДНК, ответственные за «синдром непослушных волос». Дело в особой мутации гена PADI3. Этот ген рецессивный, поэтому у обоих родителей волосы могут быть самыми обычными. Если же ребенку достается по одной копии с мутацией от каждого из родителей, то он получает абсолютно невероятную прическу.





Минчанин Виталий Скаскевич рассказывает, что у его 4-летнего сына Давыда тоже необычно растут волосы. До статьи об этой девочке, он не задавался вопросом, почему это так.













А здесь Давыду примерно 1,5 года. Фото предоставлено Виталием Скаскевичем





— Когда жена была беременной, во время УЗИ врачи в шутку говорили, что у нас будет панк. Ребенок родился и, действительно, у него волосы стали расти вверх.





Виталий рассказывает: все думают, что волосы ребенку так зачесывают специально, но на самом деле, это не так. Причем расчесать волосы по центру головы в принципе не получается. Лишь благодаря парикмахерам и стрижке под машинку прическа получается более-менее ровной.





По словам Виталия, и у него, и у супруги — волосы прямые. Единственное, также необычно, как и у ребенка, волосы растут у дяди.





Сейчас Давыд занимается футболом, перед началом тренировок мальчику делали генетический паспорт здоровья — проверяли 57 генов. Моменты, которые отвечают за волосы или, например, форму ушной раковины, не тестировали. В общем анализ показал, что мутаций нет. Причем, что хорошо для юного спортсмена, из основных пяти генов для занятий спортом у него очень хорошими оказались три.





В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси рассказали, что исследований по поводу необычного роста волос не проводили и порекомендовали обратиться к специалистам, которые занимаются хромосомами.





В лаборатории медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя» рассказали, что только после консультации с генетиком жно обсуждать вопрос, нужно ли делать какое-то исследование по поводу необычного роста волос.